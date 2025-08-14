Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»

Кристапс Порзингис рассказал об отношениях с Лукой Дончичем.

«У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения.

Конечно, в «Далласе» у нас не сложилось. Это пройденный этап. С тех пор мы часто встречались – в прошлом сезоне «Селтикс» и «Мэверикс» встретились в финале. В европейском контексте, кажется, мы не играли с 2017 года», – сказал центровой сборной Латвии.

Латвия и Словения проведут товарищеский матч 16 августа в Риге.