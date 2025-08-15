Женская НБА. «Лас-Вегас» сыграет с «Финиксом», «Индиана» примет «Вашингтон» и другие матчи
16 августа в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Финикс» (19-12) примет «Лас-Вегас» (19-14), «Вашингтон» (14-18) сыграет с «Индианой» (18-15).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Голден Стэйт
16 августа. 2.30
Даллас – Лос-Анджелес
16 августа. 2.30
Индиана – Вашингтон
16 августа. 2.30
Атланта – Сиэтл
16 августа. 5.00
Финикс – Лас-Вегас
16 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
