0

Женская НБА. «Лас-Вегас» сыграет с «Финиксом», «Индиана» примет «Вашингтон» и другие матчи

16 августа в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Финикс» (19-12) примет «Лас-Вегас» (19-14), «Вашингтон» (14-18) сыграет с «Индианой» (18-15).

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Чикаго – Голден Стэйт

16 августа. 2.30

Даллас – Лос-Анджелес

16 августа. 2.30

Индиана – Вашингтон

16 августа. 2.30

Атланта – Сиэтл

16 августа. 5.00

Финикс – Лас-Вегас

16 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
