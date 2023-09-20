Андре Игудала: «Если бы у Диллона Брукса не было такого сумасшедшего характера, он бы не играл в НБА»
4-кратный чемпион Андре Игудала и бывший игрок НБА Эван Тернер стали гостями подкаста Джей Джей Редика The Old Man And the Three.
Баскетболисты в эмоциональном диалоге обсуждали, как найти свою роль в лиге, когда Игудала высказал неоднозначное мнение.
«В Лиге есть парни, которые не играли бы в НБА, если бы у них не было этого сумасшедшего характера и очень высокого мнения о себе.
Если бы Диллон Брукс не был таким «ненормальным», его бы не было в НБА», – сказал бывший легкий форвард «Голден Стэйт».
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