Андре Игудала: «Если бы у Диллона Брукса не было такого сумасшедшего характера, он бы не играл в НБА»

Теги Хьюстон Джей Джей Редик Андре Игудала НБА Диллон Брукс Баскетбол

4-кратный чемпион Андре Игудала и бывший игрок НБА Эван Тернер стали гостями подкаста Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

Баскетболисты в эмоциональном диалоге обсуждали, как найти свою роль в лиге, когда Игудала высказал неоднозначное мнение.

«В Лиге есть парни, которые не играли бы в НБА, если бы у них не было этого сумасшедшего характера и очень высокого мнения о себе.

Если бы Диллон Брукс не был таким «ненормальным», его бы не было в НБА», – сказал бывший легкий форвард «Голден Стэйт».

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dev0
Заголовок поправьте
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий