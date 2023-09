Андре Игудала: «Если бы у Диллона Брукса не было такого сумасшедшего характера, он бы не играл в НБА»

4-кратный чемпион и бывший игрок НБА Эван Тернер стали гостями подкаста Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

Баскетболисты в эмоциональном диалоге обсуждали, как найти свою роль в лиге, когда Игудала высказал неоднозначное мнение.

«В Лиге есть парни, которые не играли бы в НБА, если бы у них не было этого сумасшедшего характера и очень высокого мнения о себе.

Если бы не был таким «ненормальным», его бы не было в НБА», – сказал бывший легкий форвард «Голден Стэйт».

