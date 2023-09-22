Четырехкратный чемпион НБА в составе « » оценил свои шансы на включение в Зал славы.

«Я не сторонник мнения о том, что количество перстней все определяет. Хотя мне это и приносит пользу. Но я знаю, что у меня много недостатков. И мне кажется, что в славы должны быть разные уровни, градация.

Себя я не считаю игроком Зала славы. Нет, нет, нет. Эти ребята, которых туда взяли, у них не было недостатков. И я думаю, что да, в целом я был хорош, но не настолько, как или ... Да ладно, чуваки, я не способен на то, на что способны они. И многие из нас не могут делать такие вещи. Эти парни должны быть в своем собственном, другом мире. А у Майкла Джордана тоже должен быть свой собственный мир, насколько он был хорош», – заявил Игудала.

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