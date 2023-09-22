Андре Игудала: «Не считаю себя игроком уровня Зала славы»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Голден Стэйт Кобе Брайант Андре Игудала НБА Зал славы Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала оценил свои шансы на включение в Зал славы.

«Я не сторонник мнения о том, что количество перстней все определяет. Хотя мне это и приносит пользу. Но я знаю, что у меня много недостатков. И мне кажется, что в Зале славы должны быть разные уровни, градация.

Себя я не считаю игроком Зала славы. Нет, нет, нет. Эти ребята, которых туда взяли, у них не было недостатков. И я думаю, что да, в целом я был хорош, но не настолько, как Кобе или Леброн... Да ладно, чуваки, я не способен на то, на что способны они. И многие из нас не могут делать такие вещи. Эти парни должны быть в своем собственном, другом мире. А у Майкла Джордана тоже должен быть свой собственный мир, насколько он был хорош», – заявил Игудала.

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11 комментариев

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Ed Monix
Только уважение этому товарищу за адекватность суждений и мастерство
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badaboom
Тогда тебе в Зал славы адекватов, Игги
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Vovanchik127
Ого, неужели кто-то из заслуженных ветеранов НБА способен адекватно и без лишних понтов оценивать свою карьеру. Уважение этому господину !
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Свежий
Респект Игги за адекватную оценку самого себя, ну и тем, кто включает игроков в Зал Славы, уже давно пора задуматься, кого они туда берут, носить оранжевый пиджак могут реально только великие игроки, которые изменили и повлияли на баскетбол.
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Вадим Сидоров
А заслуживает он поболее ролевика Роберта Орри, который требует Зал Славы.
В отличии от Орри он был пусть и недолго франчайзом Филы, да и достижений инд у него больше (на пике был хорошо в защите - дважды в символ сборные попадал, про МВП финала вообще молчу)
А по карьерной стате его просто разрывает - даже будучи АЗ имеет больше подборов чем ТФ Орри
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Свежий
Ответ bunakin
Разве Игги хуже Тима Хардуэя?
Вот из-за таких включений в Зал Славы и начинаются такие вопросы, мол, Игги же не хуже, да, не хуже, но Тим Хардуэй реально не заслужил туда попадания.
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Igorsv
Без таких игроков чемпионскую команду не построишь.
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bunakin
Разве Игги хуже Тима Хардуэя?
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Околозальный я бы сказал, очень близко, но нет
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Evincive
Самокритично и очень достойно. Респект.
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Алексей Целищев
Налейте этому господину.
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