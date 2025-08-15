Товарищеские матчи. Словения встретится с Литвой и другие матчи
Сегодня пройдут три товарищеских матчей между национальными командами.
Сборная Литвы сыграет с командой Словении. Ожидается, что лидер словенцев Лука Дончич примет участие лишь в одном матче: либо сегодня против литовцев, либо завтра против команды Латвии.
Товарищеские матчи
Литва – Словения
15 августа. 19.30
Бельгия – Великобритания
15 августа. 21.00
Португалия – Исландия
15 августа. 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
