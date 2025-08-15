Товарищеские матчи. Словения встретится с Литвой и другие матчи

Сегодня пройдут три товарищеских матчей между национальными командами.

Сборная Литвы сыграет с командой Словении. Ожидается, что лидер словенцев Лука Дончич примет участие лишь в одном матче: либо сегодня против литовцев, либо завтра против команды Латвии.

Товарищеские матчи

Литва – Словения

15 августа. 19.30

Бельгия – Великобритания

15 августа . 21.00

Португалия – Исландия

15 августа . 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.