Топ-менеджер НБА: «С Эйтоном и Смартом «Лейкерс» точно стали лучше. Я вижу их в финале Запада»

Анонимный руководитель одной из команд лиги поделился ожиданиями от «Лейкерс».

«Они были третьими в прошлом сезоне, и это без полноценного стартового центрового. С Эйтоном и Смартом «Лейкерс » точно стали лучше. Я вижу их в финале конференции. Леброна никогда нельзя списывать со счетов. Мне все равно, сколько ему лет – он по-прежнему великолепен в атаке. А еще все говорят, как прекрасно Лука выглядит после своей трансформации. Думаю, в следующем сезоне он будет голоден до титула», – сказал топ-менеджер.

В этом межсезонье состав «Лос-Анджелеса» пополнили Джейк Ларэвиа, Деандре Эйтон и Маркус Смарт . По словам источника Lakers Daily главный тренер Джей Джей Реддик, скорее всего, будет выпускать в стартовой пятерке Луку Дончича , Остина Ривза , Руи Хатимуру, Леброна Джеймса и Эйтона, а Смарт, Ларэвиа, Джексон Хэйс, Джарред Вандербилт и Гэйб Винсент будут выходить со скамейки.