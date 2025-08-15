Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»

Лидер «Уорриорс» поделился мыслями о бездействии команды на рынке.

«Голден Стэйт » остается единственным клубом НБА , который не провел ни единой сделки этим летом.

«Это непривычно, конечно. Но моя уверенность основана на той идентичности, которую мы смогли создать в последней трети прошлого сезона и в плей-офф. У нас действительно хорошая команда. Но я согласен, что нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень.

У нас с Дрэймондом (Грином ) и Джимми (Батлером) есть опыт, мы знаем, как готовиться в условиях неопределенности и быть готовыми к тренировочному лагерю, понимая, что к тому моменту уже должны произойти какие-то изменения. Но ты контролируешь только то, что в твоих силах», – сказал Карри .