Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
Лидер «Уорриорс» поделился мыслями о бездействии команды на рынке.
«Голден Стэйт» остается единственным клубом НБА, который не провел ни единой сделки этим летом.
«Это непривычно, конечно. Но моя уверенность основана на той идентичности, которую мы смогли создать в последней трети прошлого сезона и в плей-офф. У нас действительно хорошая команда. Но я согласен, что нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень.
У нас с Дрэймондом (Грином) и Джимми (Батлером) есть опыт, мы знаем, как готовиться в условиях неопределенности и быть готовыми к тренировочному лагерю, понимая, что к тому моменту уже должны произойти какие-то изменения. Но ты контролируешь только то, что в твоих силах», – сказал Карри.
