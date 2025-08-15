«Бруклин» Егора Дёмина проведет первый матч нового сезона против «Шарлотт»
«Хорнетс» станут первым соперником команды российского разыгрывающего.
Согласно расписанию, опубликованному НБА, в своем первом матче сезона-2025/26 «Нетс» на выезде встретятся с «Шарлотт» 23 октября в 2.00 по московскому времени.
Для Егора Дёмина, выбранного «Бруклином» под 8-м номером на драфте-2025, эта игра может стать дебютом в лиге.
За противостоянием с «Хорнетс» последуют матчи против «Кливленда» (дома, 25 октября, 2.30), «Сан-Антонио» (в гостях, 26 октября, 21.00), «Хьюстона» (в гостях, 28 октября, 3.00) и «Атланты» (дома, 30 октября, 2.30).
