«Бруклин» Егора Дёмина проведет первый матч нового сезона против «Шарлотт»

«Хорнетс» станут первым соперником команды российского разыгрывающего.

Согласно расписанию, опубликованному НБА , в своем первом матче сезона-2025/26 «Нетс» на выезде встретятся с «Шарлотт » 23 октября в 2.00 по московскому времени.

Для Егора Дёмина, выбранного «Бруклином » под 8-м номером на драфте-2025, эта игра может стать дебютом в лиге.

За противостоянием с «Хорнетс» последуют матчи против «Кливленда » (дома, 25 октября, 2.30), «Сан-Антонио» (в гостях, 26 октября, 21.00), «Хьюстона » (в гостях, 28 октября, 3.00) и «Атланты» (дома, 30 октября, 2.30).