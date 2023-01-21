Легендарный игрок НБА ’Нил отпустил очередную шпильку в адрес центрового .

Ховард выступает в чемпионате Тайваня. В одном из матчей Дуайт оказался не в состоянии противостоять 226-сантиметровому .

О’Нил в комментариях согласился с мнением пользователя, что поражение в дуэли с Бхулларом ставит под сомнение попадание Ховарда в Зал славы.

«Согласен с этим», – написал Шак.

В ноябре О’Нил посмеялся над высокими статистическими показателями Ховарда в тайваньской лиге.

«Эта лига напоминает мне лигу Lifetime Fitness, где я играю по субботам, когда хожу потренироваться. Молодчина, Дуайт, я горжусь тобой»

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