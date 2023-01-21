Шакил О’Нил согласился с тем, что поражение в дуэли с Симом Бхулларом ставит под сомнение попадание Дуайта Ховарда в Зал славы

Теги Шакил О′Нил Дуайт Ховард НБА видео Зал славы Сим Бхуллар Баскетбол

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил отпустил очередную шпильку в адрес центрового Дуайта Ховарда.

Ховард выступает в чемпионате Тайваня. В одном из матчей Дуайт оказался не в состоянии противостоять 226-сантиметровому Симу Бхуллару.

О’Нил в комментариях согласился с мнением пользователя, что поражение в дуэли с Бхулларом ставит под сомнение попадание Ховарда в Зал славы.

«Согласен с этим», – написал Шак.

В ноябре О’Нил посмеялся над высокими статистическими показателями Ховарда в тайваньской лиге.

«Эта лига напоминает мне лигу Lifetime Fitness, где я играю по субботам, когда хожу потренироваться. Молодчина, Дуайт, я горжусь тобой»

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2 комментария

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Денис Храпунов
Эта музыка будет вечной.
Но на самом деле в этой дворовой лиге как с этим мешком справляется. В НБА он бы и на минуту бы не вышел)
Да и праймовый Ховард бы его размотал конечно.
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Мурзин Ринат
Лучше бы Шак себя вспомнил в последние 5 сезонов, без слез не вспомнишь эти потуги умирающего)
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