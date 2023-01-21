Шакил О’Нил согласился с тем, что поражение в дуэли с Симом Бхулларом ставит под сомнение попадание Дуайта Ховарда в Зал славы
Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил отпустил очередную шпильку в адрес центрового Дуайта Ховарда.
Ховард выступает в чемпионате Тайваня. В одном из матчей Дуайт оказался не в состоянии противостоять 226-сантиметровому Симу Бхуллару.
О’Нил в комментариях согласился с мнением пользователя, что поражение в дуэли с Бхулларом ставит под сомнение попадание Ховарда в Зал славы.
«Согласен с этим», – написал Шак.
В ноябре О’Нил посмеялся над высокими статистическими показателями Ховарда в тайваньской лиге.
«Эта лига напоминает мне лигу Lifetime Fitness, где я играю по субботам, когда хожу потренироваться. Молодчина, Дуайт, я горжусь тобой»
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Но на самом деле в этой дворовой лиге как с этим мешком справляется. В НБА он бы и на минуту бы не вышел)
Да и праймовый Ховард бы его размотал конечно.