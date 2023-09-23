Игнас Браздейкис перейдет из «Жальгириса» в «Олимпиакос»

Атакующий защитник (24 года, 201 см) продолжит карьеру в « ».

Греческий клуб выкупит контракт литовского баскетболиста у « » за 500 тысяч евро.

У Браздейкиса было действующее соглашение с каунасском клубом на сезон-23/24.

В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.