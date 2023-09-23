Игнас Браздейкис перейдет из «Жальгириса» в «Олимпиакос»

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Игнас Браздейкис Баскетбол

Атакующий защитник Игнас Браздейкис (24 года, 201 см) продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

Греческий клуб выкупит контракт литовского баскетболиста у «Жальгириса» за 500 тысяч евро.

У Браздейкиса было действующее соглашение с каунасском клубом на сезон-23/24.

В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах Евролиги он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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vaslover
Интересный переход. Много литовцев играло в Олимпиакосе, у кого-то пошло как у Карнишоваса и Клейзы, у кого-то нет, как у Гецевичуса и Кузминскаса, кому-то травмы помешали реализовать себя в Оли, например одному из лучших снайперов европейского баскетбола нулевых годов Мацияускасу или тому же Эурелиусу Жукаускасу. Учитывая что за Браздейкиса платят очень серьезный бай-аут, очевидно что на него рассчитывают как одного из ключевых баскетболистов, посмотрим как у него пойдет.
Ну и Жальгирису особо не расстраиваться, Хиггинс с его опытом и скиллами сейчас свободен на рынке, как влитой мог бы зайти в Жальгирис.
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