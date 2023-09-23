Игнас Браздейкис перейдет из «Жальгириса» в «Олимпиакос»
Атакующий защитник Игнас Браздейкис (24 года, 201 см) продолжит карьеру в «Олимпиакосе».
Греческий клуб выкупит контракт литовского баскетболиста у «Жальгириса» за 500 тысяч евро.
У Браздейкиса было действующее соглашение с каунасском клубом на сезон-23/24.
В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах Евролиги он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
Ну и Жальгирису особо не расстраиваться, Хиггинс с его опытом и скиллами сейчас свободен на рынке, как влитой мог бы зайти в Жальгирис.