«Жальгирис» сохранил Кинана Эванса и Игнаса Браздейкиса

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague Кинан Эванс Игнас Браздейкис Баскетбол

«Жальгирис» продлил соглашения с защитником Кинаном Эвансом (26 лет, 191 см) и форвардом Игнасом Браздейкисом (24 года, 201 см).

Организация активировала опции в контрактах баскетболистов.

Эванс был лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне Евролиги, однако в декабре получил травму ахиллова сухожилия. В 17 матчах защитник набирал в среднем 15,9 очка, 3,7 передачи и 3,2 подбора при 50,6% с игры и 45,8% из-за дуги.

Показатели Браздейкиса: 11,6 очка и 4,8 подбора при 44% точности бросков.

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