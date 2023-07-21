«Жальгирис» сохранил Кинана Эванса и Игнаса Браздейкиса

« » продлил соглашения с защитником Кинаном Эвансом (26 лет, 191 см) и форвардом (24 года, 201 см).

Организация активировала опции в контрактах баскетболистов.

Эванс был лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне , однако в декабре получил травму ахиллова сухожилия. В 17 матчах защитник набирал в среднем 15,9 очка, 3,7 передачи и 3,2 подбора при 50,6% с игры и 45,8% из-за дуги.

Показатели Браздейкиса: 11,6 очка и 4,8 подбора при 44% точности бросков.

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