«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Яннулис Ларендзакис Баскетбол

Атакующий защитник Яннулис Ларендзакис (29 лет, 196 см) договорился о подписании нового трехлетнего контракта с «Олимпиакосом», информирует пресс-служба команды.

По информации СМИ, в рамках соглашения защитник работает 1,8 млн евро.

Ларендзакис выступает за «Олимпиакос» с 2020 года. В прошедшем сезоне Евролиги защитник набирал 6,4 очка, 1,8 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

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