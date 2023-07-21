«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом

Атакующий защитник Яннулис Ларендзакис (29 лет, 196 см) договорился о подписании нового трехлетнего контракта с « », информирует пресс-служба команды.

По информации СМИ, в рамках соглашения защитник работает 1,8 млн евро.

Ларендзакис выступает за «Олимпиакос» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник набирал 6,4 очка, 1,8 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

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