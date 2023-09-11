«Олимпиакос» не станет подписывать Игнаса Браздейкиса. Тренер Барцокас хочет игрока из НБА

«Олимпиакос» отказался от варианта с подписанием форварда сборной Литвы и « » (24 года, 201 см).

Об этом информирует инсайдер Маттео Андреани.

По информации журналиста, Браздейкисом интересовались сразу несколько клубов , однако главный тренер греческого гранда Георгиос Барцокас «предпочитает подписать игрока из ».

Вчера сообщалось об интересе к литовцу со стороны « ». Браздейкис провел 64 матча в НБА с показателями в 5 очков и 1,9 подбора за 13,1 минуты в среднем на паркете.

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