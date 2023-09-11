«Олимпиакос» не станет подписывать Игнаса Браздейкиса. Тренер Барцокас хочет игрока из НБА
«Олимпиакос» отказался от варианта с подписанием форварда сборной Литвы и «Жальгириса» Игнаса Браздейкиса (24 года, 201 см).
Об этом информирует инсайдер Маттео Андреани.
По информации журналиста, Браздейкисом интересовались сразу несколько клубов Евролиги, однако главный тренер греческого гранда Георгиос Барцокас «предпочитает подписать игрока из НБА».
Вчера сообщалось об интересе к литовцу со стороны «Олимпиакоса». Браздейкис провел 64 матча в НБА с показателями в 5 очков и 1,9 подбора за 13,1 минуты в среднем на паркете.
Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта
Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА
Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки
Комментарии