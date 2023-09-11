«Олимпиакос» не станет подписывать Игнаса Браздейкиса. Тренер Барцокас хочет игрока из НБА

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Георгиос Барцокас Игнас Браздейкис Баскетбол

«Олимпиакос» отказался от варианта с подписанием форварда сборной Литвы и «Жальгириса» Игнаса Браздейкиса (24 года, 201 см).

Об этом информирует инсайдер Маттео Андреани.

По информации журналиста, Браздейкисом интересовались сразу несколько клубов Евролиги, однако главный тренер греческого гранда Георгиос Барцокас «предпочитает подписать игрока из НБА».

Вчера сообщалось об интересе к литовцу со стороны «Олимпиакоса». Браздейкис провел 64 матча в НБА с показателями в 5 очков и 1,9 подбора за 13,1 минуты в среднем на паркете.

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