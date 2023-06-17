Инсайдер Крис Хэйнс: «Не удивляйтесь, если отстранение Джа Морэнта будет обжаловано»

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, профсоюз игроков НБА вместе с представителями Джа Моранта рассмотрит возможность обжалования отстранения разыгрывающего « ».

Целью апелляции будет сократить количество матчей, а также вычеркнуть некоторые дополнительные условия.

«Примерно такое количество матчей и ожидалось. Не удивляйтесь, если отстранение будет обжаловано и они попытаются сократить количество матчей, на которые он отстранен», — сказал Хэйнс в эфире NBA TV.

НБА официально дисквалифицировала Моранта на 25 матчей за повторный инцидент с оружием в соцсетях. Кроме того, звезде «Гризлис» был поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, прежде чем ему снова разрешат играть.

Профсоюз игроков сделал официальное заявление, в котором выразил несогласие с длительностью отстранения.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры