Инсайдер Крис Хэйнс: «Не удивляйтесь, если отстранение Джа Морэнта будет обжаловано»

Теги дисквалификации Мемфис НБА Джа Морэнт Крис Хэйнс Баскетбол

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, профсоюз игроков НБА вместе с представителями Джа Моранта рассмотрит возможность обжалования отстранения разыгрывающего «Мемфиса».

Целью апелляции будет сократить количество матчей, а также вычеркнуть некоторые дополнительные условия.

«Примерно такое количество матчей и ожидалось. Не удивляйтесь, если отстранение будет обжаловано и они попытаются сократить количество матчей, на которые он отстранен», — сказал Хэйнс в эфире NBA TV.

НБА официально дисквалифицировала Моранта на 25 матчей за повторный инцидент с оружием в соцсетях. Кроме того, звезде «Гризлис» был поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, прежде чем ему снова разрешат играть.

Профсоюз игроков сделал официальное заявление, в котором выразил несогласие с длительностью отстранения.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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1 комментарий

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Вялый Харден
ну 25 это еще мало, безяйцевый сильвер все еще думает, что из морэнта можно сделать лицо лиги, хотя больше чем хайлайтов от него трудно что-то ждать
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