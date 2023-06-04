Ожидается, что Джа Морэнт будет дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата

Теги дисквалификации Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

По мнению источников из лиги, звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт будет дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата, сообщает Hoops Wire.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

На днях комиссионер лиги Адам Сильвер сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении Морэнта, но объявит о наказании после завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами» (1-0).

«Это очень необычно для него – сказать, что он знает, что собирается предпринять, но объявит об этом позже. Второе, что он упомянул – сотрудничество лиги с профсоюзом игроков. Поверьте мне, профсоюз в большинстве отстранений никакой роли не принимает. Ситуация серьезная, и все говорит о том, что наказание будет серьезным», – отметил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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13 комментариев

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elMORRO
бред
джа торент этого и добивается, чтобы жить в стрипклубе и махать стволом (пистолетом)
реальное наказание для него заставить играть в баскетбол. он поэтому и прыгает с трехочковой, чтоб сломаться побыстрее и обратно в стрипклуб, главное не сломать стрелковую руку
+19
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+13
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Cash_flow
Ответ elMORRO
бред джа торент этого и добивается, чтобы жить в стрипклубе и махать стволом (пистолетом) реальное наказание для него заставить играть в баскетбол. он поэтому и прыгает с трехочковой, чтоб сломаться побыстрее и обратно в стрипклуб, главное не сломать стрелковую руку
Не надо ему баскетбольных колец.
На душе хорошо лишь тогда, когда в пушке свинец
+13
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armageddon123456
Глядя на Моранта (кстати, фамилия Морант созвучна с произношением Moron - c английского "идиот") так и хочется сказать - "ты знаешь что такое безумие? Это повторение одного и того же действия и ТД и тп". Ну сказочный просто.... Moron
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bodros
И это минималка, ну рил, до него никак не доходит
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Поникший Руй
-МВЗ
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notfromrashka
Будет время подумать, какую волыну купить, чтобы следующий раз показать 🤣
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armageddon123456
Ответ sanyoks_
ничо ты выводы делаешь, у тебя ник Армагеддон с цифрами, что о тебе думать
Какие еще выводы, это просто наблюдение и интересный факт
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Djoyin
Обещал начать работать над собой. Вот интересно, если отстранят на половину регулярки, то:
а) будет усиленно тренироваться;
б) будет усиленно слушать Kamaiyah - Thru the week, чтоб понять, что в крутизне он даже до этой певицы не дотягивает;
в) будет усиленно тусить с ноунеймами, думая, что это сон?
+3
-3
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Light Yagami
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sanyoks_
не везет мемфису на таланты, все какие то с мыслями о другом
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armageddon123456
Ответ sanyoks_
какой факт, ты поехавший?
Ты дурной что-ли? Факт в том, что фамилия Морант созвучна с произношением слова "Moron", которое переводится как "идиот". Это факт, понимаешь? Ну хотя нет, не понимаешь, ты походу сам тот ещё moron
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