Ожидается, что Джа Морэнт будет дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата
По мнению источников из лиги, звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт будет дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата, сообщает Hoops Wire.
«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.
На днях комиссионер лиги Адам Сильвер сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении Морэнта, но объявит о наказании после завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами» (1-0).
«Это очень необычно для него – сказать, что он знает, что собирается предпринять, но объявит об этом позже. Второе, что он упомянул – сотрудничество лиги с профсоюзом игроков. Поверьте мне, профсоюз в большинстве отстранений никакой роли не принимает. Ситуация серьезная, и все говорит о том, что наказание будет серьезным», – отметил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
джа торент этого и добивается, чтобы жить в стрипклубе и махать стволом (пистолетом)
реальное наказание для него заставить играть в баскетбол. он поэтому и прыгает с трехочковой, чтоб сломаться побыстрее и обратно в стрипклуб, главное не сломать стрелковую руку
На душе хорошо лишь тогда, когда в пушке свинец
а) будет усиленно тренироваться;
б) будет усиленно слушать Kamaiyah - Thru the week, чтоб понять, что в крутизне он даже до этой певицы не дотягивает;
в) будет усиленно тусить с ноунеймами, думая, что это сон?