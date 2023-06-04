Ожидается, что Джа Морэнт будет дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата

По мнению источников из лиги, звездный разыгрывающий « » Джа Морэнт будет дисквалифицирован не менее чем на первую половину регулярного чемпионата, сообщает Hoops Wire.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

На днях комиссионер лиги сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении Морэнта, но объявит о наказании после завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами» (1-0).

«Это очень необычно для него – сказать, что он знает, что собирается предпринять, но объявит об этом позже. Второе, что он упомянул – сотрудничество лиги с профсоюзом игроков. Поверьте мне, профсоюз в большинстве отстранений никакой роли не принимает. Ситуация серьезная, и все говорит о том, что наказание будет серьезным», – отметил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

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