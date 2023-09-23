Сергей Карасев: «Встреча с европейскими клубами – большой опыт»

Теги Зенит Бешикташ БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Сергей Карасев Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от первого матча команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

В 1/4 финала «Зенит» справился с турецким «Бешикташем» (72:69).

– Как вам подзабытые матчи против зарубежных соперников?

– Так или иначе, это другой опыт. Российских‑то соперников знаем как облупленных. Игроки переходят из клуба в клуб, но тренеры в основном одни и те же, поэтому изучили их тактики, защиту и так далее. А тут приехали команды со стороны, у них не все знакомо. Мы играли с «Эфесом» и «Фенером» во время «предсезонки», тоже новизна. И уровень солидный, как в Евролиге. Встретиться с такими клубами – большой опыт. «Бешикташ», например, исповедует агрессивный баскетбол на грани фола, и это очень помогает нам в собственном становлении.

– На следующей неделе стартует официальный сезон. Какой процент расчетной мощности вы показываете в Суперкубке?

– Главные заготовки, думаю, мы придержим до начала регулярного чемпионата, однако в самоотдаче и желании близки к 100%. У нас в пятницу не играл Моэрман, но и Зубков классно все исполнил. Много новых легионеров и русских пришло в межсезонье, ребята вкатываются. В целом очень приятная атмосфера.

– Отношение к Суперкубку серьезное?

– Он включен в список официальных турниров. Для нас Кубок Кондрашина и Белова тоже таким был, ко всем матчам относимся ответственно, с самоотдачей. Тренер не дает расслабиться, да и за 5-8‑е места играть не хочется. Вспоминаю международные турниры: проиграл в четвертьфинале – в утешительных матчах настрой уже не тот, руки опускаются.

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