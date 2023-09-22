Тимофей Герасимов: «Зенит» приехал в Москву с максимальными целями»

Защитник « » Тимофей Герасимов рассказал о команды, которые стоят перед командой в Суперкубке Лиги ВТБ.

В четвертьфинале «Зенит» сыграет с « ».

«Как проходит подготовка к Суперкубку? Смотрим видео, разбираем соперника, готовимся к командным взаимодействиям и индивидуальным тонкостям на паркете. Настрой боевой. Еще есть немного времени до старта первого матча с «Бешикташем», поэтому сделаем все возможное, чтобы подготовиться наилучшим образом и порадовать всех хорошей игрой.

Думаю, что нас всех ждет очень интересный . Ожидания, как и у любого спортсмена, самые высокие – едем в Москву с максимальными целями. Настроены побеждать в каждом матче, это главное для нас. Формат в этом году очень интересный и отдельно хотел бы отметить тот факт, что приезжают сильные турецкие команды «Фенербахче» и «Бешикташ». Очень приятно, что этот турнир уже традиционно становится международным. Здорово будет помериться силами с такими командами, с нетерпением жду начала турнира!» – заявил Герасимов.

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