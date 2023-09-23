Джиммер Фредетт о возможном возвращении в НБА: «Если меня подпишут – отлично, но это не самоцель»

Теги НБА чемпионат Китая Джиммер Фредетт Баскетбол

Защитник Джиммер Фредетт рассказал о потенциальном возвращении в НБА.

По словам 10-го номера драфта-2011, игра в НБА больше не имеет для него первостепенного значения.

«У меня все хорошо. Я уже был в НБА, я это сделал. Если какая-то команда захочет подписать меня, отлично, но это не самоцель», – заявил 34-летний Фредетт.

Фредетт последний раз играл в НБА в сезоне-18/19, когда провел шесть матчей за «Финикс». В последнее время он в основном выступал в Китае.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Райли Карри
После Фредетта выбраны
Клей Томпсон - 11
Кавай Ленард - 15
Никола Вучевич - 16
Джимми Батлер - 30
Айзея Томас - 60
*выделил участников МВЗ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Этого парня должна подписать команда, нуждающаяся в профессиональном скоринге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stephan Carrypenko
Офигеть, 10 номер))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий