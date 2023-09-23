Защитник Джиммер Фредетт рассказал о потенциальном возвращении в НБА.

По словам 10-го номера драфта-2011, игра в НБА больше не имеет для него первостепенного значения.

«У меня все хорошо. Я уже был в НБА, я это сделал. Если какая-то команда захочет подписать меня, отлично, но это не самоцель», – заявил 34-летний Фредетт.

Фредетт последний раз играл в НБА в сезоне-18/19, когда провел шесть матчей за «Финикс». В последнее время он в основном выступал в Китае.

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