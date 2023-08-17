Стефон Марбери: «Если Джеймс Харден будет играть в Китае, это будет хорошо для баскетбола»
Бывшая звезда НБА Стефон Марбери признался, что будет рад, если разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден перейдет в китайскую лигу.
«Всегда приятно видеть, как парни из НБА пробуют играть в Китае. Если Джеймс будет играть в Китае, это будет хорошо для баскетбола. Это баскетбол, это возможность играть.
Но я не думаю, что он приедет в китайскую лигу. Он получит еще один крупный контракт в НБА», – сказал Марбери.
Марбери выступал в Китае с 2010 по 2018 год, а сейчас является главным тренером команды «Бэйцзин Роял Файтерс».
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