Защитник Антон Понкрашов рассказал о том, что летом провел два месяца в Китае, где участвовал в матчах коммерческого турнира Wild Ball.

«Баскетбол – спорт номер один в Китае. Популяризация там сумасшедшая. Каждый человек либо играет в баскетбол, либо смотрит его. По всем городам Китая боссы – они так называются – собирают свои команды и выставляются на турниры. Есть несколько категорий: где играют только китайцы, где играют один иностранец, два иностранца, пять иностранцев… Формат абсолютно разный – можешь играть в зале, на улице, при полных трибунах, по олимпийской системе, с групповой стадией и вылетом, просто двухдневный турнир. Рандом сумасшедший. Поэтому и дикий мяч. Ребята рассказывают, что играли на стадионе, где было 10-20 тысяч человек.

Это все оплачивается, каждая игра, оплата идет после каждого матча. Как я понимаю, боссы больших компаний по кайфу сражаются между собой на баскетбольной площадке. Вот у меня много денег и у тебя много денег – как мы выясним, у кого из нас больше денег? Мы выставляем две команды, и чья круче, тот и круче.

Интересно, потому что ты никогда не знаешь, с кем ты играешь. Сегодня ты можешь играть с игроком , а завтра с какими-то студентами, послезавтра вдвоем против пятерых американцев. Форматы всегда разные.

Есть еще некий рейтинг. Вот я приехал новый, меня никто не знает. Все такие: «О, олимпийский призер, круто-круто», но рейтинг – с нуля. Когда ты начинаешь выигрывать и набирать очки, твой рейтинг растет. Я приехал и сразу дал 40 – и мой рейтинг улетел. Все такие: «О-о-о, приехал суперснайпер». А на вторую игру я попал в джетлаг. Против нас играли студенты, молодая сыгранная команда. А у нас был я, Саня Винник и хороший американец, Майкл Мюррей. И нас разобрали! И рейтинг сразу падает. Проиграл средней команде – и снова в нуле. И от этого твоего рейтинга зависит количество твоих предложений дальше.

Я за два месяца сыграл больше 30 игр. Причем иногда играли четверти по 12 минут. То есть, ты почти во всех матчах играешь по 40+ минут. По прилету сыграл шесть дней подряд. Динамика сумасшедшая, я в конце очень худой был. И нет такого, что ты играешь второстепенную роль. Потому что в Китае принцип такой: мы тебя привезли, ты основной, будь добр, делай результат, а иначе зачем мы тебя привозили, какой смысл», – рассказал Понкрашов.

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