Грант Риллер продолжит карьеру в Китае. В его контракте будет опция на случай предложения от клуба НБА

Разыгрывающий Грант Риллер (26 лет, 188 см) продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Файтерс».

В контракте американского баскетболиста будет опция на случай предложения от клуба НБА.

Риллер – 56-й номер драфта 2020 года. В лиге он провел 7 матчей, набирая 2,6 очка за игру.

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