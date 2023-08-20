Эд Дэвис стал игроком «Синьцзяна»

Бывший центровой НБА Эд Дэвис (34 года, 206 см) заключил соглашение с китайским клубом «Синьцзян».

В прошлом сезоне Дэвис впервые в карьере не играл в НБА. 34-центровой выступал за пуэрто-риканский клуб «Гуайнабо», набирая около 13 очков и 16 подборов в среднем за матч.

Дэвис был выбран под 13-м номером драфта 2010 года и провел в лиге 12 сезонов. Показатели за карьеру – 5,9 очка и 6,4 подбора в среднем за встречу.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?