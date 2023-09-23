Греческая лига рассчитывает получить 8 миллионов евро за продажу телевизионных прав
Греческая лига запросила у общественной телекомпании ERT 8 миллионов евро за телевизионные права на матчи чемпионата.
Это на 25% больше, чем в прошлом сезоне, когда за ТВ-права было получено 6,5 миллиона.
Ожидается, что сделка будет заключена.
В прошлом сезоне из полученных 6,5 миллиона евро команды греческой лиги смогли распределить между собой почти 5,4 миллиона.
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