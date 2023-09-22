Костас Слукас: «Когда играл за «Фенер», меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», чем фанаты «Пао»

Разыгрывающий «Панатинаикоса» рассказал о различном отношении к нему афинских болельщиков во время игры за « ».

«Как соперник я всегда испытывал странное чувство, потому что мне аплодировали [на последнем товарищеском турнире], тогда как обычно к игрокам, выступавшим за « », отношение другое...

Правда в том, что когда я играл за «Фенербахче», меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», чем « ». Я уже почувствовал огромную любовь со стороны фанатов «Пао», жду, когда они будут рядом с нами, чтобы мы смогли добиться чего-то особенного. С оптимизмом смотрю на этот сезон», – сказал Слукас.

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