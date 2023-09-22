Костас Слукас: «Когда играл за «Фенер», меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», чем фанаты «Пао»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции чемпионат Турции Костас Слукас Баскетбол

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас рассказал о различном отношении к нему афинских болельщиков во время игры за «Фенербахче».

«Как соперник я всегда испытывал странное чувство, потому что мне аплодировали [на последнем товарищеском турнире], тогда как обычно к игрокам, выступавшим за «Олимпиакос», отношение другое...

Правда в том, что когда я играл за «Фенербахче», меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», чем «Панатинаикоса». Я уже почувствовал огромную любовь со стороны фанатов «Пао», жду, когда они будут рядом с нами, чтобы мы смогли добиться чего-то особенного. С оптимизмом смотрю на этот сезон», – сказал Слукас.

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