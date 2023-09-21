Адамов о предвзятости: «Выигрываешь – россиянин, проигрываешь – дагестанец или чеченец. Обидно. Чувствуется немного другое отношение»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение UFC Оренбург Хабиб Нурмагомедов Арсен Адамов Хамзат Чимаев Футбол

Арсен Адамов рассказал, что чувствует особое отношение к себе из-за национальности.

– У тебя хоть раз были проблемы в России из-за национальности?

– Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение.

– В плане?

– Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача» (смеется). Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне.

– Тебя это задевает?

– Я наоборот смеюсь. Задевает же меня другое.

– Что?

– В UFC недавно дрался парень из Дагестана, не помню фамилию. Проиграл, к сожалению. И все в СМИ в заголовках писали: «Дагестанский боец проиграл американцу». Но когда полгода назад этот человек побеждал, он был «российским бойцом». Это обидно и неправильно. Выигрываешь – россиянин, проигрываешь – дагестанец или чеченец.

– Кто, кстати, твой любимый боец?

– Был Хабиб. Сейчас всей республикой болеем за Хамзата Чимаева. Иншаллах, он скоро заберет пояс. Надеюсь, скоро с ним познакомлюсь – у нас много общих друзей.

В Чечне вообще все спортсмены друг друга знают. Я – чемпион России, Хамзат – надеюсь, будущий чемпион UFC. Для республики это большое достижение, – сказал защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат «Зениту».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Это ж надо так за этим пристально следить). Прямо какая-то фобия у них на нациях. Но тогда можно и в обратную сторону провернуть:
Выигрываешь - дагестанец или чеченец. Совершаешь преступление - лицо без национальности.
+35
-9
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыло советов
А кто-то видел эту «сумасшедшую» игру Адамова, которую он, по его словам выдавал?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
То есть фамилию бойца он не запомнил, но запомнил, что сми везде написали, что проиграл дагестанец?
Я вот вообще не помню, чтоб писали в заголовках про дагестанских бойцов. По-моему всегда или имя пишут или "российский спортсмен". Может где-нибудь в желтушных сми акцент делается.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
– Кто, кстати, твой любимый боец?

– Был Хабиб(с). А почему не Ф.Емельяненко к примеру? Может к Адаму у Русских другое отношение так он сам другой?
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Ответ Мартинелли
Когда тебя постоянно принижают и унижают, ты всегда это заметишь
Да прекращай эту фигню писать! Какой-то вечный плач про унижения, притеснения, расистов и тп. Это все было в 90-х, максимум в нулевых. Тогда и закончилось! Еще про скинхедов вспомните. Нет у русских разделения на плохие нации или плохие религии. Есть на плохих и хороших людей. А вот с другой стороны очень даже есть, если свой *омно, то все равно будут за него, тк свой.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OLD Apple52NN
Типичный комплекс нацмена. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Комкин
А я с первых игр в Урале им восхищался, так и не понял почему обратно в аренду нам его не дали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ninjah
Веди себя нормально, уважай страну и никто тебе слова не скажет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Арсен, побеждайте сегодня в Кубке, - и все хвалебные слова твои! 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
С Ивановыми и Петровыми так же: победили - русские богатыри, проиграли - кальянщики московские⚽️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Максаков
Понимаю, что ему хочется найти доказательство под сидящий в голове тезис, но это глупо. Я вот скажу, что этого дагестанского бойца называли дагестанским, когда он выигрывал - и кто меня проверит? В общем, логика не очень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina ninnen
Ответ Стюардесс по имени Жанн
То есть русское население их не выделяет а они сами выделяются обычно ?
Ну да, кавказские спорстмены любят часто после победы выйти сами с флагом своей национальной республики,опять же за татарами чувашами и якутами такого не наблюдал, хотят выделиться по факту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
Ответ Lina ninnen
Славу Богу,меньше квартир будут раздавать а спортивные чиновники обратят внимание на другие виды спорта кроме борьбы
Бокса дзюдо и тд , меньше квартир будут давать кому ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Lina ninnen
Кавказкие спорстмены давно должны играть за свою сборную как шотландцы в Великобритании, так будет лучше всем
В России и Великобритании немного разное устройство..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
i.ivanov...russia.dca......
Ответ Lina ninnen
Кавказкие спорстмены давно должны играть за свою сборную как шотландцы в Великобритании, так будет лучше всем
"Кавказец" это порядка полсотни национальностей. А Шотландцы, валлийцы, ирландцы - три. Сколько сборных надо Кавказу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina ninnen
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Бокса дзюдо и тд , меньше квартир будут давать кому ?
Спорстменам с кавказа, ведь если у них своя спортивная федерация будет то награды она будет из своего кармана доставать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
Ответ Lina ninnen
Спорстменам с кавказа, ведь если у них своя спортивная федерация будет то награды она будет из своего кармана доставать
а спортсменам из бурятии Чувашии? или только с кавказской федерацией борьбы надо так поступить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina ninnen
Ответ Стюардесс по имени Жанн
а спортсменам из бурятии Чувашии? или только с кавказской федерацией борьбы надо так поступить
Ну если они хотят так то не вижу причин им отказать, у спорстменов с кавказа есть желание выделиться,за чувашей и бурятией такого не наблюдал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэр Чунга-чанги
не удивлюсь если дагестанский боец о котором идет речь - Абусупьян Магомедов, который на данный момент представляет Германию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Полиенков
Ну тот же Хабиб себя россиянином никогда не называл. И на бои всегда с дагестанским флагом выходил, а не российским.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
Ты ж армянин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ну кто у нас так говорить ? Обычно хач или чурка , на крайняк кавказцы
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Popov
Это Аллах посылает испытание на хладнокровие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZjzoRe
Ответ Крыло советов
А кто-то видел эту «сумасшедшую» игру Адамова, которую он, по его словам выдавал?
за Урал были классные матчи, я видел и помню)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
Ответ Lina ninnen
Ну если они хотят так то не вижу причин им отказать, у спорстменов с кавказа есть желание выделиться,за чувашей и бурятией такого не наблюдал
То есть русское население их не выделяет а они сами выделяются обычно ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий