Адамов о предвзятости: «Выигрываешь – россиянин, проигрываешь – дагестанец или чеченец. Обидно. Чувствуется немного другое отношение»
Арсен Адамов рассказал, что чувствует особое отношение к себе из-за национальности.
– У тебя хоть раз были проблемы в России из-за национальности?
– Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение.
– В плане?
– Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача» (смеется). Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне.
– Тебя это задевает?
– Я наоборот смеюсь. Задевает же меня другое.
– Что?
– В UFC недавно дрался парень из Дагестана, не помню фамилию. Проиграл, к сожалению. И все в СМИ в заголовках писали: «Дагестанский боец проиграл американцу». Но когда полгода назад этот человек побеждал, он был «российским бойцом». Это обидно и неправильно. Выигрываешь – россиянин, проигрываешь – дагестанец или чеченец.
– Кто, кстати, твой любимый боец?
– Был Хабиб. Сейчас всей республикой болеем за Хамзата Чимаева. Иншаллах, он скоро заберет пояс. Надеюсь, скоро с ним познакомлюсь – у нас много общих друзей.
В Чечне вообще все спортсмены друг друга знают. Я – чемпион России, Хамзат – надеюсь, будущий чемпион UFC. Для республики это большое достижение, – сказал защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат «Зениту».
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Выигрываешь - дагестанец или чеченец. Совершаешь преступление - лицо без национальности.
Я вот вообще не помню, чтоб писали в заголовках про дагестанских бойцов. По-моему всегда или имя пишут или "российский спортсмен". Может где-нибудь в желтушных сми акцент делается.
– Был Хабиб(с). А почему не Ф.Емельяненко к примеру? Может к Адаму у Русских другое отношение так он сам другой?