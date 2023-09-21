Арсен Адамов рассказал, что чувствует особое отношение к себе из-за национальности.

– У тебя хоть раз были проблемы в России из-за национальности?

– Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение.

– В плане?

– Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача» (смеется). Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне.

– Тебя это задевает?

– Я наоборот смеюсь. Задевает же меня другое.

– Что?

– В UFC недавно дрался парень из Дагестана, не помню фамилию. Проиграл, к сожалению. И все в СМИ в заголовках писали: «Дагестанский боец проиграл американцу». Но когда полгода назад этот человек побеждал, он был «российским бойцом». Это обидно и неправильно. Выигрываешь – россиянин, проигрываешь – дагестанец или чеченец.

– Кто, кстати, твой любимый боец?

– Был Хабиб. Сейчас всей республикой болеем за Хамзата Чимаева. Иншаллах, он скоро заберет пояс. Надеюсь, скоро с ним познакомлюсь – у нас много общих друзей.

В Чечне вообще все спортсмены друг друга знают. Я – чемпион России, Хамзат – надеюсь, будущий чемпион UFC. Для республики это большое достижение, – сказал защитник « », права на которого принадлежат «Зениту».

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