Станислав Черчесов: «Восхищаюсь экспертом Тихоновым – никого не задевая, он грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог»

Станислав Черчесов высказался о возможной работе телеэкспертом.

— Вам интересна медийная активность сейчас, когда у вас больше свободного времени? Может, экспертом у нас на программах?

— Это сложная работа для меня, потому что, хочешь не хочешь, сам того не замечая, ты будешь переходить на своих коллег и начнешь умничать. Того заменил, а этого не так поменял… Это я не люблю. Я действующий тренер. Закончу карьеру — стану экспертом и тогда буду этим заниматься.

Я не то что завидую, но восхищаюсь экспертом , который, никого не задевая, грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог, потому что, видя что‑то не то на поле, ты все равно перейдешь границу, перешагнешь и будешь задевать коллегу, а я это сильно не люблю.

Поэтому вы занимайтесь своим делом, я буду заниматься своим. Вот так — пришел, поговорили, можно сказать, об абстрактных вещах. Никого не обсуждать, не задевать, потому что это такое дело! Старая школа, одним словом! – сказал экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России.

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