« » может стать одной из команд, которая попытается заполучить звездного разыгрывающего « » .

Ради Лилларда, который запросил обмен из «Блэйзерс», чикагский клуб готов расстаться с защитником . «Буллс» рассматривали вариант с прямым обменом одного из своих лидеров.

Сообщается, что «Портленд» не заинтересован в приобретении 28-летнего Лавина, который не вписывается в концепцию с перестройкой состава.

В задней линии у «Блэйзерс» есть молодые Скут Хендерсон и Анферни Саймонс.

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