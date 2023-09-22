«Портленд» не заинтересован в приобретении Зака Лавина
«Чикаго» может стать одной из команд, которая попытается заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Ради Лилларда, который запросил обмен из «Блэйзерс», чикагский клуб готов расстаться с защитником Заком Лавином. «Буллс» рассматривали вариант с прямым обменом одного из своих лидеров.
Сообщается, что «Портленд» не заинтересован в приобретении 28-летнего Лавина, который не вписывается в концепцию с перестройкой состава.
В задней линии у «Блэйзерс» есть молодые Скут Хендерсон и Анферни Саймонс.
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