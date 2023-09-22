«Портленд» не заинтересован в приобретении Зака Лавина

Теги возможные переходы Чикаго Портленд НБА Дэмиан Лиллард Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» может стать одной из команд, которая попытается заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Ради Лилларда, который запросил обмен из «Блэйзерс», чикагский клуб готов расстаться с защитником Заком Лавином. «Буллс» рассматривали вариант с прямым обменом одного из своих лидеров.

Сообщается, что «Портленд» не заинтересован в приобретении 28-летнего Лавина, который не вписывается в концепцию с перестройкой состава.

В задней линии у «Блэйзерс» есть молодые Скут Хендерсон и Анферни Саймонс.

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1 комментарий

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noke
Как же им может быть не интересен игрок, не вписывающийся в их тайм-лайн, дублирующий позиции их проспектов, забирающий мяч у тех, кому он нужен, чтобы прогрессировать, который превратит их молодую раздевалку в болото? Идеальное же предложение?
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+3
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