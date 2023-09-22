«Портленд» рассчитывает обменять Дэмиана Лилларда до открытия тренировочного лагеря

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Руководство «Портленда» установило приоритетную дату обмена многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда.

«Блэйзерс» рассчитывают обменять Лилларда до открытия тренировочного лагеря 3 октября.

При этом клуб из Орегона по-прежнему готов осуществить сделку лишь в том случае, если получит желаемую компенсацию.

Лиллард запросил обмен вскоре после начала межсезонья. Ему хотелось бы, чтобы его отправили в «Майами».

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2 комментария

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AEZAKMI228
Я вообще сегодня видел инфу что его обменяют в течении 24 часов. Еще и хирро загадочный сторис выложил. Так что ждем!!
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