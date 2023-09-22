«Портленд» рассчитывает обменять Дэмиана Лилларда до открытия тренировочного лагеря
Руководство «Портленда» установило приоритетную дату обмена многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда.
«Блэйзерс» рассчитывают обменять Лилларда до открытия тренировочного лагеря 3 октября.
При этом клуб из Орегона по-прежнему готов осуществить сделку лишь в том случае, если получит желаемую компенсацию.
Лиллард запросил обмен вскоре после начала межсезонья. Ему хотелось бы, чтобы его отправили в «Майами».
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