Руководство « » установило приоритетную дату обмена многолетнего лидера команды .

«Блэйзерс» рассчитывают обменять Лилларда до открытия тренировочного лагеря 3 октября.

При этом клуб из Орегона по-прежнему готов осуществить сделку лишь в том случае, если получит желаемую компенсацию.

Лиллард запросил обмен вскоре после начала межсезонья. Ему хотелось бы, чтобы его отправили в « ».

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty

США не должны считаться фаворитами турниров ФИБА. Баскетбол НБА слишком отдалился от европейского