Спортивный журналист Джон Гамбадоро поделился инсайдом по поводу возможного обмена разыгрывающего « » .

«Дэмиан Лиллард будет обменян очень скоро. Я ожидаю, что это случится в ближайшее время. Я бы даже сказал, вероятно, в течение следующих 24 часов.

Судя по тому, что я слышу, стоит ждать осуществления сделки», – проинформировал Гамбадоро в четверг.

Как сообщает инсайдер Бэрри Джексон, « » и «Портленд» после нескольких недель молчания активно ведут переговоры по Лилларду.

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