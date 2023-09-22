Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Лилларда состоится в течение 24 часов»
Спортивный журналист Джон Гамбадоро поделился инсайдом по поводу возможного обмена разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
«Дэмиан Лиллард будет обменян очень скоро. Я ожидаю, что это случится в ближайшее время. Я бы даже сказал, вероятно, в течение следующих 24 часов.
Судя по тому, что я слышу, стоит ждать осуществления сделки», – проинформировал Гамбадоро в четверг.
Как сообщает инсайдер Бэрри Джексон, «Майами» и «Портленд» после нескольких недель молчания активно ведут переговоры по Лилларду.
«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США
У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона
5 комментариев