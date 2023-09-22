Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Лилларда состоится в течение 24 часов»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Спортивный журналист Джон Гамбадоро поделился инсайдом по поводу возможного обмена разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«Дэмиан Лиллард будет обменян очень скоро. Я ожидаю, что это случится в ближайшее время. Я бы даже сказал, вероятно, в течение следующих 24 часов.

Судя по тому, что я слышу, стоит ждать осуществления сделки», – проинформировал Гамбадоро в четверг.

Как сообщает инсайдер Бэрри Джексон, «Майами» и «Портленд» после нескольких недель молчания активно ведут переговоры по Лилларду.

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5 комментариев

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Артур Артур
Вроде как трёхсторонняя сделка ПТБ/Хит/Санс с участием Эйтона
+1
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andrushapumba
Пожалуйста, пусть этт будет чикаго
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pulyalke
и тут хоп лиллард в гсв))
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bear7904
Ответ Артур Артур
Вроде как трёхсторонняя сделка ПТБ/Хит/Санс с участием Эйтона
Серьезно? а кто на вход в Санс?
0
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AEZAKMI228
Ответ bear7904
Серьезно? а кто на вход в Санс?
нуркич
0
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