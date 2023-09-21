«Чикаго» может включиться в борьбу за Дэмиана Лилларда
«Чикаго» может стать одной из команд, которая попытается заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Об этом рассказал обозреватель PHLY Sports Кайл Нейбек.
Ради Лилларда, который запросил обмен из «Блэйзерс», чикагский клуб готов расстаться с защитником Заком Лавином.
«Буллс» попытаются включиться в торги за Лилларда либо с самим Заком, либо с пакетом, полученным за него от другого клуба.
Считает, что сам Лиллард хочет перейти в «Майами».
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