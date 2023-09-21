« » может стать одной из команд, которая попытается заполучить звездного разыгрывающего « » .

Об этом рассказал обозреватель PHLY Sports Кайл Нейбек.

Ради Лилларда, который запросил обмен из «Блэйзерс», чикагский клуб готов расстаться с защитником .

«Буллс» попытаются включиться в торги за Лилларда либо с самим Заком, либо с пакетом, полученным за него от другого клуба.

Считает, что сам Лиллард хочет перейти в « ».

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