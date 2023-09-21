Василий Карасев о матче с «Фенером»: «Начали очень здорово, но в какой-то момент испугались сами себя»

Главный тренер МБА Василий Карасев подвел итоги матча 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ против « » (79:94).

«Начали встречу очень здорово, попали свои броски, но в какой-то момент, такое ощущение, испугались сами себя. Возможно, и «Фенербахче» вышел играть не на максимум, а потом взвинтил обороты, но факт остается фактом – в третьей четверти сделали очень много потерь, абсолютно необязательных. Как я всегда говорю, все приходит с опытом. Для нас матч с такой командой значит очень многое.

Чего жду от следующих матчей? Конечно, играть в пять основных, чтобы победить любой ценой, мы не будем. Нам нужно наигрывать сочетания, дать всем показать себя. Сейчас мы находимся на финишной прямой подготовки к старту сезона лиги ВТБ», – заявил Карасев.

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