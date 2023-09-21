Хавьер Паскуаль: «Зенит» относится к Суперкубку как к официальному турниру»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил важность стартующего сегодня Суперкубка Единой лиги ВТБ с участием турецких «Фенербахче» и «Бешикташа».
«С одной стороны, Суперкубок Единой лиги ВТБ это все‑таки тренировочный турнир, но в нем участвуют две очень серьезные турецкие команды, поэтому мы относимся к нему, как к официальному.
Да, у нас в составе произошли серьезные изменения, но каждый год мы пытаемся извлекать максимум из тех игроков, что есть в нашем распоряжении», – заявил Паскуаль.
Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку
Комментарии