Хавьер Паскуаль: «Зенит» относится к Суперкубку как к официальному турниру»

Главный тренер « » оценил важность стартующего сегодня Суперкубка Единой лиги ВТБ с участием турецких « » и «Бешикташа».

«С одной стороны, лиги ВТБ это все‑таки тренировочный турнир, но в нем участвуют две очень серьезные турецкие команды, поэтому мы относимся к нему, как к официальному.

Да, у нас в составе произошли серьезные изменения, но каждый год мы пытаемся извлекать максимум из тех игроков, что есть в нашем распоряжении», – заявил Паскуаль.

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