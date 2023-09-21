Сергей Кущенко: «Фенербахче» будет явным фаворитом на победу в Суперкубке»

Теги Сергей Кущенко Фенербахче Беко Единая лига ВТБ МБА Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает турецкий «Фенербахче» главным фаворитом стартующего сегодня Суперкубка.

В 1/4 финала «Фенер» сыграет с МБА.

«Фенербахче» – один из лидеров европейских международных турниров. Клуб, наверное, будет явным фаворитом на победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ, но многое будет зависеть от задач, которые команды ставят на данный турнир», – сказал Кущенко.

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