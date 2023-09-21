Василий Карасев о матче с «Фенербахче»: «В этой игре мы не можем ничего проиграть. Получим огромный опыт»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча с « » в 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ.

«В этой игре мы проиграть ничего не можем. Получим огромный опыт игры с командой Евролиги и игроками, у которых за плечами не один год выступления в ней.

Но для того, чтобы что‑то получить и взять, надо выйти и показать свой уровень», – заявил Карасев.

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