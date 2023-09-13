Форвард « » честно рассказал о своем отношении к разыгрывающему в период, когда они часто выходили друг против друга в матчах НБА.

«Одиннадцать по 10-балльной шкале! Я ненавидел Криса Пола. Одиннадцать.

Но, как мне кажется, в этом есть и знак уважения к нему тоже», – заявил Грин.

В межсезонье-2023 «Уорриорз» выменяли 38-летнего Пола, который последние сезоны провел в «Финиксе».

Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных