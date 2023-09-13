Дрэймонд Грин: «Я ненавидел Криса Пола»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин честно рассказал о своем отношении к разыгрывающему Крису Полу в период, когда они часто выходили друг против друга в матчах НБА.
«Одиннадцать по 10-балльной шкале! Я ненавидел Криса Пола. Одиннадцать.
Но, как мне кажется, в этом есть и знак уважения к нему тоже», – заявил Грин.
В межсезонье-2023 «Уорриорз» выменяли 38-летнего Пола, который последние сезоны провел в «Финиксе».
Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных
Будет очень интересно, как эту ситуацию разрулит Керр