Дрэймонд Грин: «Я ненавидел Криса Пола»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин честно рассказал о своем отношении к разыгрывающему Крису Полу в период, когда они часто выходили друг против друга в матчах НБА.

«Одиннадцать по 10-балльной шкале! Я ненавидел Криса Пола. Одиннадцать.

Но, как мне кажется, в этом есть и знак уважения к нему тоже», – заявил Грин.

В межсезонье-2023 «Уорриорз» выменяли 38-летнего Пола, который последние сезоны провел в «Финиксе».

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5 комментариев

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Локоть Артеста
Ответ scorp19
А что изменилось ? Он не стал каким-то другим... Это как бесячего чела перевили в ваш класс. Как бы поводов его любить не появляется всё равно. Думаю по ходу сезона там еще много чего произойдёт, ещё хуже чем с Пулом
Произойдет обязательно. С той лишь разницей что Крис Пол так просто это не оставит.
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lopek
У казинса тогда 100 из одного
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mr.kras
Я уверен, что и сейчас найдутся поводы, например, Дрей перестанет так часто участвовать в розыгрыше, ведь на площадке появится тру пг, а это одна из сильнейших его сторон помимо защиты.
Будет очень интересно, как эту ситуацию разрулит Керр
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scorp19
А что изменилось ? Он не стал каким-то другим... Это как бесячего чела перевили в ваш класс. Как бы поводов его любить не появляется всё равно. Думаю по ходу сезона там еще много чего произойдёт, ещё хуже чем с Пулом
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Budabuda
то с какой силой наносился удар в челюсть показывает моё уважение к Пулу.
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