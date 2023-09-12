Дрэймонд Грин: «Не вижу причин, почему мы не можем завоевать еще два титула»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин считает, что «Уорриорз» способны выиграть его два чемпионских титула.

«Не люблю называть конкретные числа. Но не вижу причин, почему мы не можем завоевать еще два чемпионских титула. Почему нет?

Считаю этот сезон одним из самых важных в моей карьере. Не пытаюсь ничего исправить в отношении Дреймонда. Моя цель состоит в том, чтобы помочь Крису Полу получить его первый чемпионский титул» – сказал Грин.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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3 комментария

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ID89
Первая причина это ты
+4
-1
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Вялый Харден
Ответ ID89
Первая причина это ты
А вторая - все твои мечты
+3
0
+3
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Tiemme
Ответ ID89
Первая причина это ты
C языка снял)))
0
0
0
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