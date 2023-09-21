Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку
Игроки «Голден Стэйт» Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку.
Пол перешел в «Уорриорз» в межсезонье-2023, ранее он и «воины» часто выходили друг против друга в матчах НБА.
Грин недавно признался, что в этот период «ненавидел» Пола.
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