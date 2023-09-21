Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА видео Дрэймонд Грин Баскетбол

Игроки «Голден Стэйт» Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку.

Пол перешел в «Уорриорз» в межсезонье-2023, ранее он и «воины» часто выходили друг против друга в матчах НБА.

Грин недавно признался, что в этот период «ненавидел» Пола.

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2 комментария

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Райли Карри
Зашел, чтобы увидеть боксерский поединок, а на видео мячик в кольцо бросают.
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