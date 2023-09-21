Игроки « » и провели совместную тренировку.

Пол перешел в «Уорриорз» в межсезонье-2023, ранее он и «воины» часто выходили друг против друга в матчах .

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