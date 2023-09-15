Роберт Орри сказал, что из-за Клэя Томпсона «Уорриорз» первыми будут оштрафованы за распределение нагрузки. Защитник не попадает под новые правила НБА

Теги Голден Стэйт Крис Пол Роберт Орри НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Баскетбол

7-кратный чемпион НБА Роберт Орри в эфире своего подкаста Big Shot Bob поделился мнением, что первой командой, нарушившей новые правила распределения нагрузки звездных игроков станет «Голден Стэйт».

«Я считаю, что первой командой, которая будет оштрафована, станут «Уорриорз».

Потому что с таким игроком, как Клэй Томпсон, иногда приходится говорить: «Мы должны принять этот штраф, потому что нам нужно дать ему отдых», – сказал Орри.

Примечательно, что Томпсон не подходит под данные Лигой критерии звездного игрока: он не был участником Матча всех звезд и не попадал в символические пятерки сезона в последние три года.

Однако стоит отметить, что у «Голден Стэйт» есть четыре баскетболиста, соответствующих определению НБА: Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Эндрю Уиггинс и Крис Пол. В Лиге лишь две такие команды с четырьмя «звездными» игроками – вторая «Миннесота» с Гобером, Таунсом, Эдвардсом и Конли.

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1 комментарий

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Tim Timson
Орри как был лентяем игроком, так не в материале и сейчас. у чувака на 20 минут нарезка хайлайтов и прочих решающих действий, но сколько бы он ещё смог, если полностью отдавался игре)
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