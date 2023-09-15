Роберт Орри сказал, что из-за Клэя Томпсона «Уорриорз» первыми будут оштрафованы за распределение нагрузки. Защитник не попадает под новые правила НБА

7-кратный чемпион НБА Роберт Орри в эфире своего подкаста Big Shot Bob поделился мнением, что первой командой, нарушившей новые правила распределения нагрузки звездных игроков станет «Голден Стэйт».

«Я считаю, что первой командой, которая будет оштрафована, станут «Уорриорз».

Потому что с таким игроком, как , иногда приходится говорить: «Мы должны принять этот штраф, потому что нам нужно дать ему отдых», – сказал Орри.

Примечательно, что Томпсон не подходит под данные Лигой критерии звездного игрока: он не был участником Матча всех звезд и не попадал в символические пятерки сезона в последние три года.

Однако стоит отметить, что у « » есть четыре баскетболиста, соответствующих определению НБА: , , Эндрю Уиггинс и . В Лиге лишь две такие команды с четырьмя «звездными» игроками – вторая «Миннесота» с Гобером, Таунсом, Эдвардсом и Конли.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Перемен! «Детройт»