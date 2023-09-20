Чонси Биллапс о ситуации с Лиллардом: «Не могу это контролировать. Единственное, что могу сделать, – это отдать все силы тем, кто в команде»

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Анферни Саймонс Шэйдон Шарп Скут Хендерсон Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс рассказал, как на команду повлияла просьба об обмене от разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Тревожно и трудно. Но для меня единственное, что могу сделать, – это отдать все силы тем, кто в команде. Не знаю, как все сложится. Я ничего не могу сделать, чтобы контролировать это.

Но я знаю, кто сейчас в команде и с кем я работал этим летом. Кто меня радует. Все, что я могу сделать, – полностью отдать себя нашим парням. И что будет, то будет. Я рад прогрессу Шэйдона. А также рад тренировать Скута [Хендерсона] и Анта [Анферни Саймонса].

Дэйм же всегда был невероятен. Для болельщиков Портленда, для нашей организации. Он не проявлял негатива ни к кому в нашей команде. Дэйм был стойким парнем. Профессионал на протяжении всего пути. Это бизнес. Не думаю, что есть давление с какой-либо стороны.

У нас невероятные болельщики. Все в НБА знают, что у нас одни из лучших фанатов в лиге. Несмотря ни на что они все равно останутся болельщиками Дэйма. Все сто процентов – и неважно, где он будет играть. Но они также будут болеть за «Блэйзерс», – поделился Биллапс.

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