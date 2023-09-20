Чонси Биллапс о ситуации с Лиллардом: «Не могу это контролировать. Единственное, что могу сделать, – это отдать все силы тем, кто в команде»

Главный тренер «Портленда» рассказал, как на команду повлияла просьба об обмене от разыгрывающего .

«Тревожно и трудно. Но для меня единственное, что могу сделать, – это отдать все силы тем, кто в команде. Не знаю, как все сложится. Я ничего не могу сделать, чтобы контролировать это.

Но я знаю, кто сейчас в команде и с кем я работал этим летом. Кто меня радует. Все, что я могу сделать, – полностью отдать себя нашим парням. И что будет, то будет. Я рад прогрессу . А также рад тренировать [Хендерсона] и Анта [ ].

Дэйм же всегда был невероятен. Для болельщиков Портленда, для нашей организации. Он не проявлял негатива ни к кому в нашей команде. Дэйм был стойким парнем. Профессионал на протяжении всего пути. Это бизнес. Не думаю, что есть давление с какой-либо стороны.

У нас невероятные болельщики. Все в НБА знают, что у нас одни из лучших фанатов в лиге. Несмотря ни на что они все равно останутся болельщиками Дэйма. Все сто процентов – и неважно, где он будет играть. Но они также будут болеть за «Блэйзерс», – поделился Биллапс.

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