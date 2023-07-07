Чонси Биллапс: «Скут сможет учиться у Саймонса так же, как Анферни учился у Дэйма. Нам некуда торопиться»

Главный тренер « » верит в будущее молодых игроков после запроса на обмен от .

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с Дэймом. Но у вас есть Анферни Саймонс, которого я поддерживаю последние пару лет. Если посмотреть, на каком этапе своей карьеры он находится, думаю, это будет отличная возможность проявить себя.

Если все произойдет, то сможет учиться у так же, как Саймонс учился у Дэйма. Так что я не думаю, что нам есть куда торопиться», – заявил Биллапс.

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