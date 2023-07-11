Чонси Биллапс: «Много общаюсь с Дэмианом Лиллардом, но никогда не поделюсь этим»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс признался, что обсуждал с Дэмианом Лиллардом ситуацию с запросом на обмен, но отказался раскрыть содержание разговоров со звездным разыгрывающим.
«Я никогда ни с кем не поделюсь тем, о чем мы с ним говорили.
Мы с Дэмианом очень близки. Мы разговариваем о многих вещах. И я никогда не поделюсь нашими разговорами», – сказал Биллапс.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
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