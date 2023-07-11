Чонси Биллапс: «Много общаюсь с Дэмианом Лиллардом, но никогда не поделюсь этим»

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс признался, что обсуждал с Дэмианом Лиллардом ситуацию с запросом на обмен, но отказался раскрыть содержание разговоров со звездным разыгрывающим.

«Я никогда ни с кем не поделюсь тем, о чем мы с ним говорили.

Мы с Дэмианом очень близки. Мы разговариваем о многих вещах. И я никогда не поделюсь нашими разговорами», – сказал Биллапс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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6 комментариев

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STLJAZZ
Какие активы есть у Хит, чтобы провернуть сделку с Портлендом? По-моему, Лиллард выбрал неподходящий момент, обозначив всего одну команду
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StocktontoMalone
Поделится деталями в книге мемуаров после года-два после обмена))
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МЗ
Не факт, конечно, но Дэйму наверное хочется поиграть с тренером уровня Спо, в том числе, а не (при всё уважении) Чонси... Вполне себе мотив играть именно за Майами.
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pulyalke
явно в клипперс его мутит - вот негодяй))
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Лиллард унижатель!
Физрука держат только из-за хороших отношений с Дэймом, после его обмена Биллапса защищать станет не кому. Хотя с Чонси можно регулярно получать высокие пики с любым составом.
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Александр Спирин
*Чонси Биллапс: «Много общаюсь с Дэмианом Лиллардом, но никогда не поделюсь этим фактом»
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