Чонси Биллапс: «Хендерсон хочет стать одним из лучших, и когда он этого достигнет, Скут найдет для себя новую цель. Это его суперсила»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс высоко оценил целеустремленность 3-го номера драфта Скута Хендерсона.
«Хендерсон хочет стать одним из лучших, и когда он этого достигнет, Скут найдет для себя новую цель.
Он уже это осознал. Это его суперсила», – цитирует Биллапса Andscape.
Сегодня Хендерсон дебютирует в матче Летней лиги против «Хьюстона».
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