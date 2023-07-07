Чонси Биллапс: «Хендерсон хочет стать одним из лучших, и когда он этого достигнет, Скут найдет для себя новую цель. Это его суперсила»

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс высоко оценил целеустремленность 3-го номера драфта Скута Хендерсона.

«Хендерсон хочет стать одним из лучших, и когда он этого достигнет, Скут найдет для себя новую цель.

Он уже это осознал. Это его суперсила», – цитирует Биллапса Andscape.

Сегодня Хендерсон дебютирует в матче Летней лиги против «Хьюстона».

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