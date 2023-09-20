Шэннон Шарп – Яннису: «Твои братья заняли два места в составе «Бакс». А ты все рассказываешь, что вокруг тебя нужно собрать чемпионскую команду»
Трехкратный победитель Супербоула, ныне эксперт ESPN Шэннон Шарп раскритиковал 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо, который недавно заявлял о возможном уходе из «Милуоки», однако сделал так, чтобы «Бакс» подписали двух его братьев – Танасиса и Алекса (второй был отчислен – команда получила права на игрока в G-лиге).
«Твои братья заняли два места в составе. Твои братья, вероятно, не играли бы ни за одну другую команду в НБА, кроме «Милуоки», и это только благодаря тебе.
А ты продолжаешь рассказывать, что вокруг тебя нужно собрать чемпионскую команду. Два места в составе занимают твои братья», – сказал Шарп.
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