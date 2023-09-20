Шэннон Шарп – Яннису: «Твои братья заняли два места в составе «Бакс». А ты все рассказываешь, что вокруг тебя нужно собрать чемпионскую команду»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Алекс Адетокумбо Шэннон Шарп Баскетбол

Трехкратный победитель Супербоула, ныне эксперт ESPN Шэннон Шарп раскритиковал 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо, который недавно заявлял о возможном уходе из «Милуоки», однако сделал так, чтобы «Бакс» подписали двух его братьев – Танасиса и Алекса (второй был отчислен – команда получила права на игрока в G-лиге).

«Твои братья заняли два места в составе. Твои братья, вероятно, не играли бы ни за одну другую команду в НБА, кроме «Милуоки», и это только благодаря тебе.

А ты продолжаешь рассказывать, что вокруг тебя нужно собрать чемпионскую команду. Два места в составе занимают твои братья», – сказал Шарп.

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6 комментариев

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кандид
Давно нужно было это сказать.
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Tim Timson
как будто в клубах НБА все 17 человек высочайшего класса? проходимцев там в каждом клубе хватает. так что Танасис видимо нужен, иначе Яннис начинает гонять на его игры за сотни километров в джи лигу)
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depressive_monk
Та одного уже отправили в Г-лигу, прекратите, сэр Чарльз.
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F1eury
Знатный отскок был у Бакс в 2021. Сначала Дюрант, который в соло развалил праймовый ростер Милуоки, но вмешались сантиметры. Потом какого-то черта отказ мозга и рук у Финикса после 2-0. Яннис не заслужил ту гайку. Вообще достаточно туповатый и прямолинейный тип, который тащит за счет бешеной физухи. У него нет ни трешки, ни хорошего среднего, ни штрафных.
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sfilatov13
а как же так??? я думал кумовства не может быть в лучшей лиге мира
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leon01
Яннис - киборг, хорошо обученный киборг
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