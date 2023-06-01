Шэннон Шарп покинет роль соведущего Скипа Бэйлесса

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп покинет роль соведущего в эфире шоу Undisputed.

Шарп и Fox Sports, компания-владелец телеканала FS1, который транслирует Undisputed, достигли соглашения о выкупе контракта, передает New York Post.

Ведущие зачастую вступали в конфликт во время прямого эфира.

«Это что-то первобытное. Два альфы, сражающиеся за территорию. Речь идет о власти. Потому что динамика власти в этом шоу изменилась, будь она реальной или воображаемой. Сейчас мы все видим эту битву за нее. Посмотрим, кто выйдет победителем», – сказал бывший ведущий телеканала FS1 Маркеллус Уайли после очередного конфликта экспертов в январе.

Люди, близкие к Шарпу, неоднократно давали понять, что он не стремился быть безоговорочным лидером на шоу, а хотел быть на равных с Бэйлессом в выборе тем программы.

Шарп, Бэйлесс и представители Fox Sports пока ситуацию не комментировали.

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