Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман станет соведущим Скипа Бэйлесса. Он заменит Шэннона Шарпа

Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман станет соведущим в посвященном НБА шоу «Undisputed».

Шерман заменит другого бывшего игрока НФЛ Шэннона Шарпа, который покинул программу после сезона-22/23.

Шерман в 2013 году стал обладателем Супербоула в составе «Сиэтла».

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