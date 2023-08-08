Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман станет соведущим Скипа Бэйлесса. Он заменит Шэннона Шарпа
Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман станет соведущим Скипа Бэйлесса в посвященном НБА шоу «Undisputed».
Шерман заменит другого бывшего игрока НФЛ Шэннона Шарпа, который покинул программу после сезона-22/23.
Шерман в 2013 году стал обладателем Супербоула в составе «Сиэтла».
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