Шэннон Шарп: «Джа Морэнт отказывается нести ответственность за свои действия. Опять кто-то с заднего сиденья передал игрушечный пистолет»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Шэннон Шарп Баскетбол

Спортивный эксперт Шэннон Шарп отреагировал на новость о том, что якобы пистолет разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта в последнем видео был игрушечным.

«Вот мы и снова здесь. Джа Морэнт отказывается нести ответственность за свои действия. Опять кто-то другой. Опять кто-то с заднего сиденья передал игрушечный пистолет. Какой взрослый мужчина, которого вы знаете, балуется с игрушечным оружием и слушает NBA YoungBoy?

Опять, Джа, просто прими ответственность! Ты должен принять ответственность за это и перестать пытаться переложить вину на других. Он хочет, чтобы мы поверили, что пистолет игрушечный? Он правда так плохо о нас думает?» – cказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

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4 комментария

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Антон
Игрушечный пистолет, игрушечный мозг, игрушечные поступки... Игрушечная карьера?
+14
-2
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Первый шаг Кобе
Бумажный гангста разоблачен
+7
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