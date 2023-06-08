Шэннон Шарп: «Джа Морэнт отказывается нести ответственность за свои действия. Опять кто-то с заднего сиденья передал игрушечный пистолет»

Спортивный эксперт Шэннон Шарп отреагировал на новость о том, что якобы пистолет разыгрывающего « » в последнем видео был игрушечным.

«Вот мы и снова здесь. Джа Морэнт отказывается нести ответственность за свои действия. Опять кто-то другой. Опять кто-то с заднего сиденья передал игрушечный пистолет. Какой взрослый мужчина, которого вы знаете, балуется с игрушечным оружием и слушает NBA YoungBoy?

Опять, Джа, просто прими ответственность! Ты должен принять ответственность за это и перестать пытаться переложить вину на других. Он хочет, чтобы мы поверили, что пистолет игрушечный? Он правда так плохо о нас думает?» – cказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

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