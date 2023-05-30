Шэннон Шарп о Джейлене Брауне: «Я нашел игрока, у которого ведение мяча хуже, чем у Расселла Уэстбрука»

Теги Бостон Майами НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Джейлен Браун Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал форварда «Бостона» Джейлена Брауна за 8 потерь в 7-м матче финала Востока против «Майами» (84:103, 3-4).

«Браун – это просто машина для потери мяча. А я говорил ему в прошлом году: «Не работай над броском, работай над ведением». Я нашел игрока, у которого ведение мяча хуже, чем у Расселла Уэстбрука.

Джеймс Харден иногда теряет мяч, потому что он что-то пробует. Он пробует то, что похоже на поиск иголки в стоге сена. Браун пытается перевести мяч между ног, как школьник. Он попытался перевести за спиной, мяч отскочил от его пятки и улетел в другую сторону. Я подумал: «Бро, ты серьезно? Ты игрок НБА, игрок второй символической сборной НБА, и ты водишь мяч как школьник», – сказал Шарп.

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23 комментария

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bodros
Так-то обидно для Расти
+24
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+24
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Nikita Dorodenko
И что он Уэстбрука сюда приплел? Тот генерит кучу передач при этом. А Браун просто рукожоп
+21
-1
+20
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malinin
Ответ Cubs-V
Как можно работать над виденьем, если у игрока его нет от природы? Его не прокачаешь. Это не бросок. Хотя для некоторых и он сложная тема для освоения. Браун- слэшер с броском(который он пытается качать) это его роль.
Действительно, вИденье сложно прокачать.
А вот ведение - вполне по силам. А будет хорошее ведение - там и виденье подтянется))
+16
0
+16
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ВладиславМартынов
Вот оно, настоящее признание для Шарпа - начать попадать в ленту Спортс
+9
0
+9
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Cubs-V
Расс, может и не топовый РЗ, но в сложных и нужных ситуациях он находил партнеров. В чем укол? Шарп, только в ЛАЛ его видел?
+11
-5
+6
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
Как можно работать над виденьем, если у игрока его нет от природы? Его не прокачаешь. Это не бросок. Хотя для некоторых и он сложная тема для освоения. Браун- слэшер с броском(который он пытается качать) это его роль.
как это не прокачаешь? думаете все рождаются с броском, прыжком и ведением?)
+4
0
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mibX
Ответ Cubs-V
Как можно работать над виденьем, если у игрока его нет от природы? Его не прокачаешь. Это не бросок. Хотя для некоторых и он сложная тема для освоения. Браун- слэшер с броском(который он пытается качать) это его роль.
Посмотри на культуру обращения с мячом Стефа в 2015 и в 2022. Два чемпионских сезона, то есть уже не мальчик был, но разница колоссальная в контроле над мячом, над своим телом, в принятии решений.
+4
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Cubs-V
Ответ bodros
Во ты комментов успел настрочить, прежде чем правильно прочитал)
Да просто ведение мяча это база у игроков. На такое даже внимание не обращаю. Даже в игре у центровых.
Не вижу в этом проблемы. Поэтому "прочитал" про куда более значимую вещь. А тут еще тема про потери и передачи Брауна. А в новости про РВ и Хардена. Прочитал предложениями и подумал про другое.
+1
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banderos
Геннадию можно было просто "дриблинг" написать, а то тут половина ветки поплыла не в ту сторону. Это, явно, не тот случай, когда нужно применять импортозамещение)
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udod
так он реально корявый, посмотрите его статку во всех плей-офф, где давление больше, потерь почти столько-же, сколько и передач
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bodros
А вообще у Брауна все плохо: бросков больше чем очков
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Cubs-V
Ответ malinin
Действительно, вИденье сложно прокачать. А вот ведение - вполне по силам. А будет хорошее ведение - там и виденье подтянется))
Смешно. ))
Мысли опережают глаза, которые привыкли читать текст словами и предложениями.
Само собой я про другое.
Извиняюсь.
+2
-2
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
Еще раз. Бросок, прыжок, можно в зале прокачать. А виденье площадки и принятие решений невозможно. Это либо от природы мозги, либо с детства обучение не без первой функции. Или есть примеры, кто почти в 27 лет стал внезапно разыгрывающим с виденьем площадки?
ещё раз). ведение прокачать не проблема. иначе все бы до сих пор водили одной рукой как звёзды лиги прошлых лет, никаких переводов за спиной и между ног, никаких пивотов, евростепов и кроссоверов и прочих наворотов)
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
Прочитай мой пост. Я про вИденье. Ошибся с прочтением. Сорри.
хорошо))
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banderos
Ответ Nikita Dorodenko
И что он Уэстбрука сюда приплел? Тот генерит кучу передач при этом. А Браун просто рукожоп
Тут разговор про дриблинг, а не про передачи
+3
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Cash_flow
Ответ banderos
Тут разговор про дриблинг, а не про передачи
Вестбист в принципе не должен упоминаться ни в каких разговорах об игроках с худшими дриблингом, ведением и т.д. Даже у нынешнего Рассела с этим всё в полном порядке. Очередная чепуха от Шарпа и дисреспект в сторону Уэстбрука
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