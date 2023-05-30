Шэннон Шарп о Джейлене Брауне: «Я нашел игрока, у которого ведение мяча хуже, чем у Расселла Уэстбрука»
Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал форварда «Бостона» Джейлена Брауна за 8 потерь в 7-м матче финала Востока против «Майами» (84:103, 3-4).
«Браун – это просто машина для потери мяча. А я говорил ему в прошлом году: «Не работай над броском, работай над ведением». Я нашел игрока, у которого ведение мяча хуже, чем у Расселла Уэстбрука.
Джеймс Харден иногда теряет мяч, потому что он что-то пробует. Он пробует то, что похоже на поиск иголки в стоге сена. Браун пытается перевести мяч между ног, как школьник. Он попытался перевести за спиной, мяч отскочил от его пятки и улетел в другую сторону. Я подумал: «Бро, ты серьезно? Ты игрок НБА, игрок второй символической сборной НБА, и ты водишь мяч как школьник», – сказал Шарп.
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А вот ведение - вполне по силам. А будет хорошее ведение - там и виденье подтянется))
Не вижу в этом проблемы. Поэтому "прочитал" про куда более значимую вещь. А тут еще тема про потери и передачи Брауна. А в новости про РВ и Хардена. Прочитал предложениями и подумал про другое.
Мысли опережают глаза, которые привыкли читать текст словами и предложениями.
Само собой я про другое.
Извиняюсь.