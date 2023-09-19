Звездный разыгрывающий « » заявил, что не стал бы переходить в « », чтобы увеличить шансы на завоевание титула.

«Я уважаю все то, что «Уорриорз» сделали за последние 8-9 лет. Но я бы не захотел переходить к ним, чтобы статью частью этого. Они выиграли четыре титула. Как бы я выглядел, если бы попытался там оказаться? Не вижу в этом никакого смысла. Никогда бы на такое не пошел. Лучше бы проигрывал каждый год.

Переход Дюрэнта? На его месте я бы так не поступил. Он перешел в команду, которой перед этим проиграл. Они стали чемпионами до его перехода к ним. Это не то, что я делаю.

Я уже много раз говорил об этом. Считаю Кей Ди одним из величайших игроков всех времен. Но на его месте я бы так не поступил», – заявил Лиллард.

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