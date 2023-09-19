Дэмиан Лиллард: «Я бы ни за что не перешел в чемпионскую команду «Голден Стэйт», как Дюрэнт. Лучше бы проигрывал каждый год»

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Кевин Дюрэнт Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что не стал бы переходить в «Голден Стэйт», чтобы увеличить шансы на завоевание титула.

«Я уважаю все то, что «Уорриорз» сделали за последние 8-9 лет. Но я бы не захотел переходить к ним, чтобы статью частью этого. Они выиграли четыре титула. Как бы я выглядел, если бы попытался там оказаться? Не вижу в этом никакого смысла. Никогда бы на такое не пошел. Лучше бы проигрывал каждый год.

Переход Дюрэнта? На его месте я бы так не поступил. Он перешел в команду, которой перед этим проиграл. Они стали чемпионами до его перехода к ним. Это не то, что я делаю.

Я уже много раз говорил об этом. Считаю Кей Ди одним из величайших игроков всех времен. Но на его месте я бы так не поступил», – заявил Лиллард.

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12 комментариев

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unrecyclable
все, похоже сорвался его обмен)
+19
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NikolayOss
Ответ Крокозябра
Ты и так проигрываешь каждый год.
Всё верно, готов проигрывать, но не переходить в чемпионскую команду. Поэтому он требует обмен исключительно в Майами, чтоб проигрывать в финалах, видимо.
+14
-3
+11
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Крокозябра
Ты и так проигрываешь каждый год.
+14
-4
+10
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Swhat
Ответ NikolayOss
Всё верно, готов проигрывать, но не переходить в чемпионскую команду. Поэтому он требует обмен исключительно в Майами, чтоб проигрывать в финалах, видимо.
Он будет тем винтиком который поможет Маями выиграть.
А гсв и до и после Дюрента выиграли
+5
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+2
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NikolayOss
Ответ Swhat
Он будет тем винтиком который поможет Маями выиграть. А гсв и до и после Дюрента выиграли
Пытаться перейти в команду финалиста, при этом гнать на Дюранта что тот перешёл к победителям, это тоже такое себе лицемерие выходит.
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Никита Анисимов
а зачем праймовым гсв могла понадобиться ухудшенная версия Стефа?
+6
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ShowTime.
Берем попкорн и ждем ответа КД.
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Nightyork97
База, к примеру для меня титул Дирка с Мавс в тысячу раз более ценен чем гайки ГСВ с Дюрантом.
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udod
Дюрант перешёл в команду, которая на тот момент не была действующим чемпионом НБА, ГСВ проиграли финал
и Лилард хочет только в команду, которая то-же была в последнем финале, и проиграла
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