Дэмиан Лиллард: «Я бы ни за что не перешел в чемпионскую команду «Голден Стэйт», как Дюрэнт. Лучше бы проигрывал каждый год»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что не стал бы переходить в «Голден Стэйт», чтобы увеличить шансы на завоевание титула.
«Я уважаю все то, что «Уорриорз» сделали за последние 8-9 лет. Но я бы не захотел переходить к ним, чтобы статью частью этого. Они выиграли четыре титула. Как бы я выглядел, если бы попытался там оказаться? Не вижу в этом никакого смысла. Никогда бы на такое не пошел. Лучше бы проигрывал каждый год.
Переход Дюрэнта? На его месте я бы так не поступил. Он перешел в команду, которой перед этим проиграл. Они стали чемпионами до его перехода к ним. Это не то, что я делаю.
Я уже много раз говорил об этом. Считаю Кей Ди одним из величайших игроков всех времен. Но на его месте я бы так не поступил», – заявил Лиллард.
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А гсв и до и после Дюрента выиграли
и Лилард хочет только в команду, которая то-же была в последнем финале, и проиграла