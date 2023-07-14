«Портленд» «не проявляет интереса к взаимодействию с «Майами» в сделке по Лилларду

Обозреватель « » Бэрри Джексон информирует, что переговоры с « » по обмену не продвигаются.

«По состоянию на середину недели «Портленд» не проявлял интереса к взаимодействию с «Хит» и попыткам договориться.

Возможно, они надеются, что все сложится, как с прошлым летом, и они уговорили Дэйма начать сезон с командой. Если это так, то все будет в руках Лилларда: приедет ли он в лагерь, даст ли публичный комментарий и т.д.», – пишет Джексон.

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