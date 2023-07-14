«Портленд» «не проявляет интереса к взаимодействию с «Майами» в сделке по Лилларду

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Кевин Дюрэнт Дэмиан Лиллард Баскетбол

Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон информирует, что переговоры с «Портлендом» по обмену Дэмиана Лилларда не продвигаются.

«По состоянию на середину недели «Портленд» не проявлял интереса к взаимодействию с «Хит» и попыткам договориться.

Возможно, они надеются, что все сложится, как с Дюрэнтом прошлым летом, и они уговорили Дэйма начать сезон с командой. Если это так, то все будет в руках Лилларда: приедет ли он в лагерь, даст ли публичный комментарий и т.д.», – пишет Джексон.

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3 комментария

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Аркадий Байдерин
Ну это логично честно говоря. Подарков Маями никто делать не будет
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Jerry Rodrogha
А какой должен быть интерес? Хит с Дэймом за спиной Портленда сговорились, обвалили рынок. Пусть сами теперь бегают, ищут способ заинтересовать Блэйзерс. Как говорится, хлеб за брюхом не ходит.
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Tim Timson
браво Портленд, браво Кронин)
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