«Портленд» «не проявляет интереса к взаимодействию с «Майами» в сделке по Лилларду
Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон информирует, что переговоры с «Портлендом» по обмену Дэмиана Лилларда не продвигаются.
«По состоянию на середину недели «Портленд» не проявлял интереса к взаимодействию с «Хит» и попыткам договориться.
Возможно, они надеются, что все сложится, как с Дюрэнтом прошлым летом, и они уговорили Дэйма начать сезон с командой. Если это так, то все будет в руках Лилларда: приедет ли он в лагерь, даст ли публичный комментарий и т.д.», – пишет Джексон.
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