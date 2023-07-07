Звездный разыгрывающий « » написал два сообщения в соцсетях, которые были восприняты как реакция на многочисленные слухи о его запросе на обмен и возможное месте продолжения карьеры.

«Я поражен», – написал Лиллард.

Когда его попросили уточнить, баскетболист добавил: «Тому, что люди могут знать так много и так мало одновременно».

В последние дни в СМИ писали, что Джейсон Тейтум уговаривает Лилларда перейти в « ». Сообщалось, что Дэмиан якобы был заинтересован в переходе в « ».

Агент Лилларда, если верить слухам, предупреждает все клубы, кроме « », что они «получат недовольного игрока», если проведут обмен с «Блэйзерс».

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