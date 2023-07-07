Дэмиан Лиллард: «Поражен тому, что люди могут знать так много и так мало одновременно»

Теги Бостон Голден Стэйт Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард соцсети Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард написал два сообщения в соцсетях, которые были восприняты как реакция на многочисленные слухи о его запросе на обмен и возможное месте продолжения карьеры.

«Я поражен», – написал Лиллард.

Когда его попросили уточнить, баскетболист добавил: «Тому, что люди могут знать так много и так мало одновременно».

В последние дни в СМИ писали, что Джейсон Тейтум уговаривает Лилларда перейти в «Бостон». Сообщалось, что Дэмиан якобы был заинтересован в переходе в «Голден Стэйт».

Агент Лилларда, если верить слухам, предупреждает все клубы, кроме «Майами», что они «получат недовольного игрока», если проведут обмен с «Блэйзерс».

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4 комментария

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Stranfio
Если так продолжится реально не понятно куда он перейдет. Майами если 3 команду не найдет не получится, но вот 3 команда и не хочет пока.
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Game Winner
Новый жанр в межсезонье - Лиллардрама
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Xell
Заманал он уже.
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